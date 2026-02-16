La prima giornata finanziaria di questa nuova settimana registra un andamento prevalentemente positivo per le aziende quotate liguri o di interesse per la Liguria.
La maglia rosa è Sanlorenzo. Il cantiere nautico spezzino registra un +4,04% alla chiusura delle contrattazioni. Bene anche Fincantieri (+3,40%) e Leonardo (+3,62%). Dopo i ribassi dei giorni scorsi rimbalza Aedes (+7,34%).
Vendite invece su Rt&L (-4,01%).
|Titolo
|Prezzo finale
|Variazione percentuale
|Apertura
|Aedes
|0,076
|+7,34%
|0,0722
|Bper Banca
|11,76
|+1,86%
|11,65
|Centrale del Latte d’Italia
|5,10
|-2,86%
|5,25
|Circle
|8,96
|-0,22%
|9,08
|EdgeLab
|EdiliziAcrobatica
|5,22
|+1,16%
|5,22
|Erg
|21,70
|-0,46%
|21,58
|Fincantieri
|16,75
|+3,40%
|16,27
|Gismondi 1754
|Iren
|2,772
|+0,80%
|2,77
|Leonardo
|56,04
|+3,62%
|54,20
|Maps
|2,83
|+0%
|2,80
|Orsero
|18,68
|+2,98%
|18,10
|Racing Force
|5,28
|+1,93%
|5,14
|Redelfi
|10,44
|+1,36%
|10,42
|Rt&L
|3,715
|-4,01%
|3,925
|Sanlorenzo
|34,85
|+4,34%
|33,85