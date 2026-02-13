Redelfi si concentrerà interamente sullo sviluppo di infrastrutture energetiche in Italia abbandonando gli investimenti negli Stati Uniti. Lo comunica la stessa società attraverso una nota stampa in cui spiega che “anche in considerazione dell’attuale contesto di mercato, la Società sta valutando la dismissione delle partecipate Usa che attualmente non apportano un valore positivo all’ebitda del Gruppo“.

Redelfi focalizzerà quindi in modo esclusivo le proprie risorse sullo sviluppo di impianti Bess e di Data Center in Italia, coerentemente con il proprio posizionamento strategico quale operatore specializzato nello sviluppo autorizzativo di infrastrutture energetiche. Con 4 GW i progetti Battery Energy Storage System in avanzato stato di sviluppo, Redelfi è al primo posto in Italia nel deposito di progetti Bess in corso di autorizzazione.

Davide Sommariva, presidente del consiglio di amministrazione di Redelfi spa, ha dichiarato: “Il nostro focus è sviluppare progetti infrastrutturali innovativi, al fine di rispondere alle esigenze del sistema elettrico italiano, creando valore a lungo termine per i nostri azionisti. Concentrando le nostre risorse sul mercato italiano possiamo accelerare lo sviluppo dei progetti Bess e Data Center, consolidando le nostre competenze e rafforzando il ruolo di Redelfi come developer di riferimento.”