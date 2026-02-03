Elemens, advisor e punto di riferimento consulenziale nel settore energetico, nel suo report “LookOut Q1-26” ha posizionato Redelfi al primo posto nel ranking 2025 degli operatori per dimensione della pipeline di progetti Battery Energy Storage System in fase di sviluppo con iter autorizzativo avviato. Sono infatti più di 4 GW i progetti Bess in avanzato stato di sviluppo, già depositati e in attesa di autorizzazione.

“Questo report – scrive il Gruppo con sede a Genova nel comunicato – ha validato l’importanza di Redelfi come developer di Bess in Italia, confermando la rilevanza della pipeline sviluppata dalla controllata Bright Storage spa“.

Da un punto di vista finanziario, la strategia di Redelfi, basata sulla creazione di una duplice linea di ricavi ha consentito di portare avanti le attività di sviluppo della Pipeline Bright, mantenendo una posizione cash-positive.

I contratti di Development Services Agreement (Dsa), applicati durante il processo autorizzativo, garantiscono a Redelfi “flussi di cassa stabili e prevedibili, grazie al riconoscimento di corrispettivi al termine di determinate milestones di sviluppo per ogni progetto, a cui si aggiungerà un earn-out all’ottenimento dell’autorizzazione, rafforzando ulteriormente la reddittività complessiva”.

L’ultimo passo compiuto da Redelfi è l’accordo sottoscritto con il Gruppo RWM per creare una newco che opererà nello sviluppo dei data center.

“Sia dal punto di vista industriale sia finanziario, l’esperienza pluriennale e il know-how maturati da Redelfi nel mercato elettrico daranno modo di applicare il medesimo processo di sviluppo e un nuovo accordo di Dsa anche nel mercato dei Data Center, permettendo di realizzare economie di scala e mantenere flussi di cassa ricorrenti”.