Redelfi ha sottoscritto un accordo con il Gruppo WRM per creare una joint venture specializzata nello sviluppo di progetti di Data Center in Italia.

Il term sheet prevede la costituzione di una specifica NewCo di diritto italiano, partecipata al 51% da Redelfi o da società dalla stessa controllata e al 49% dal Gruppo WRM, con l’obiettivo di investire mezzi propri nello sviluppo di quattro Data Center per i successivi due anni.

Le attività tecnico-operative di sviluppo dei progetti di Data Center saranno curate interamente da Redelfi e disciplinate da un Development Services Agreement, che sarà sottoscritto tra NewCo e Redelfi. Tale accordo prevederà il riconoscimento di corrispettivi a favore di Redelfi al raggiungimento di specifiche milestone di sviluppo di ciascun progetto Data Center, a fronte del completamento delle relative attività tecnico-operative. La società partecipa all’operazione sia in qualità di socio sia in qualità di developer.

Il Gruppo WRM e Redelfi sono già partner nella joint venture Bright Storage, attiva nello sviluppo di progetti di Battery Energy Storage System (Bess) stand alone. La consolidata esperienza di Redelfi maturata nel development di sistemi Bess ha permesso di replicare la collaborazione anche nello sviluppo di Data Center. L’applicazione di processi strutturati di knowledge transfer sulle infrastrutture e sulle connessioni a livello nazionale di Redelfi consentirà di ottimizzare le attività di progettazione e integrazione tra i sistemi Bess e Data Center, portando benefici in termini di efficienza operativa.

I Data Center sono strutture che ospitano sistemi informatici, consentendo l’archiviazione, l’elaborazione e la gestione dei dati, ma sono caratterizzati da un forte consumo energetico, generando un significativo impatto sulla rete elettrica che potrà essere mitigato con la co-presenza di sistemi Bess. Questa decisione avvalora il ruolo della società genovese in qualità di developer di riferimento di infrastrutture strategiche, sia energetiche sia digitali.

Davide Sommariva, presidente del consiglio di amministrazione di Redelfi ha commentato: «L’accordo con il Gruppo WRM rappresenta un ulteriore passo strategico nel percorso di crescita e diversificazione di Redelfi. Lo sviluppo dei Data Center costituisce un ampliamento del nostro modello industriale, basato sullo sviluppo di infrastrutture strategiche e innovative, da quelle energetiche a quelle digitali. La scelta di WRM di rafforzare la collaborazione con Redelfi, dopo l’esperienza nella joint venture Bright Storage, conferma il riconoscimento del nostro know-how nello sviluppo di progetti complessi. I rapporti consolidati e l’eccellente collaborazione instaurata nel tempo con il Gruppo WRM costituiscono un elemento chiave per lo sviluppo di questa nuova iniziativa industriale».