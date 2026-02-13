Chiusura di settimana per le quotate liguri con pesanti vendite su Bper Banca (-5,72%).
Perdite anche per Rt&L (-3,25%).
Guadagni invece per Redelfi e Orsero.
|Titolo
|Prezzo finale
|Variazione percentuale
|Apertura
|Aedes
|0,0708
|-5,60%
|0,0758
|Bper Banca
|11,545
|-5,72%
|12,255
|Centrale del Latte d’Italia
|5,25
|+0,96%
|5,25
|Circle
|8,98
|-2,81%
|9,14
|EdgeLab
|5,26
|-1,87%
|5,26
|EdiliziAcrobatica
|5,16
|-0,39%
|5,18
|Erg
|21,80
|-0,27%
|21,88
|Fincantieri
|16,20
|-1,82%
|16,62
|Gismondi 1754
|1,445
|-0,34%
|1,455
|Iren
|2,75
|-0,72%
|2,75
|Leonardo
|54,08
|+1,54%
|53,00
|Maps
|2,83
|+0%
|2,80
|Orsero
|18,14
|+1,80%
|17,82
|Racing Force
|5,18
|-1,14%
|5,20
|Redelfi
|10,30
|+1,78%
|9,98
|Rt&L
|3,87
|-3,25%
|3,875
|Sanlorenzo
|33,40
|+0,60%
|33,05