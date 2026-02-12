Oggi tra i liguri in Bosa, volano Sanlorenzo, Ediliziacrobatica, Fincantieri, in netto calo Erg, Aedes, Bper, Centrale Latte, Iren
|Titolo
|Prezzo finale
|Variazione percentuale
|Apertura
|Aedes
|0,075
|-3,10%
|0,0758
|Bper Banca
|12,245
|-2,31%
|12,55
|Centrale del Latte d’Italia
|5,20
|-2,80%
|5,20
|Circle
|9,24
|+0,00%
|9,22
|EdgeLab
|EdiliziAcrobatica
|5,18
|+3,60%
|5,10
|Erg
|21,86
|-4,62%
|22,88
|Fincantieri
|16,50
|+2,87%
|16,36
|Gismondi 1754
|1,45
|+1,05%
|1,43
|Iren
|2,77
|-2,53%
|2,868
|Leonardo
|53,26
|+0,63%
|54,00
|Maps
|2,83
|-1,39%
|2,84
|Orsero
|17,82
|-1,76%
|18,10
|Racing Force
|5,24
|-0,76%
|5,30
|Redelfi
|10,12
|-1,56%
|10,52
|Rt&L
|4,00
|-2,20%
|4,12
|Sanlorenzo
|32,20
|+3,59%
|32,15