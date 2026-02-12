La Borsa di Milano apre in rialzo. Il primo indice Ftse Mib guadagna lo 0,44% a 46.713 punti. Dopo i primi scambi corrono Fincantieri (+3,99%), nel giorno del capital market, Cucinelli (+2,5%) e Stm (+1,9%). In fondo Nexi (-1%). Positiva Iveco (+0,2%), dopo i conti.
Le Borse europee avviano la seduta in terreno positivo con gli investitori che guardano agli esiti delle trimestrali. Dopo i dati sul mercato del lavoro americano, sui mercati si cercano indizi sulle prossime mosse della Fed per la politica monetaria. Sullo sfondo restano le tensioni geopolitiche e il tema degli investimenti per l’intelligenza artificiale. Apertura in rialzo per Francoforte (+0,82%) e Londra (+0,34%). Poco mossa Parigi (+0,01%).
Le Borse asiatiche concludono la seduta in ordine sparso mentre si guarda alla crescita degli investimenti per l’intelligenza artificiale e ad i risultati delle trimestrali. Sullo sfondo restano le tensioni geopolitiche e le mosse di Donald Trump. Fari puntati sulle prossime mosse della Fed dopo i dati americani sul mercato del lavoro.
Piatta Tokyo (-0,02%).
Sul fronte macroeconomico in arrivo il Pil del Regno Unito. Dagli Stati Uniti i sussidi di disoccupazione e le vendite delle case.
Quotazioni del petrolio in aumento con il future sul Wti a 64,93 dollari al barile (+0,46%) e il brent a 69,74 dollari al barile (+0,49%).
Prezzo dell’oro in calo sui mercati delle materie prime: il metallo prezioso con consegna immediata (Gold spot) passa di mano a 5.062,3700 dollari l’oncia con una flessione dello 0,43% mentre l’oro con consegna ad aprile (Comex) è scambiato a 5.080,00 dollari l’oncia con una riduzione dello 0,36%.
Nei cambi euro poco mosso questa mattina sui mercati valutari: la moneta unica europea è scambiata a 1,1864 dollari con una flessione dello 0,07% e a 181,8000 yen con una riduzione dello 0,08%.
Avvio stabile per lo spread tra Btp e Bund. Il differenziale tra i due titoli di Stato si attesta a 60,7 punti. Il rendimento del decennale italiano sale al 3,40% dal 3,39% della vigilia.