Giornata di forti vendite su Redelfi, oggi, per le aziende liguri o di interesse per la Liguria quotate in Borsa.
Il titolo dell’azienda specializzata nello sviluppo di infrastrutture sostenibili Battery Energy Storage System (Bess) ha perso oltre il 10%. A pesare, forse, la volontà di Donald Trump di cancellare i limiti sulle emissioni stabilite da Obama.
Tra i titoli in rialzo Racing Force è il migliore con un +3,53%.
|Titolo
|Prezzo finale
|Variazione percentuale
|Apertura
|Aedes
|0,0774
|-0,77%
|0,0808
|Bper Banca
|12,535
|-1,45%
|12,66
|Centrale del Latte d’Italia
|5,35
|0,00%
|5,2
|Circle
|9,24
|+2,21%
|9,18
|EdgeLab
|5,36
|-1,83%
|5,36
|EdiliziAcrobatica
|5
|+0,20%
|5,02
|Erg
|22,92
|-0,78%
|23
|Fincantieri
|16,04
|-0,56%
|16,02
|Gismondi 1754
|1,435
|+2,87%
|1,37
|Iren
|2,842
|+1,94%
|2,782
|Leonardo
|53,6
|+0,07%
|53,26
|Maps
|2,87
|-1,71%
|2,92
|Orsero
|18,14
|-2,37%
|18,46
|Racing Force
|5,28
|+3,53%
|5,16
|Redelfi
|10,28
|-10,61%
|11,4
|Rt&L
|4,09
|-1,45%
|4,155
|Sanlorenzo
|32,05
|-2,58%
|33,05