Il Comune della Spezia è presente alla nuova edizione della Bit – Borsa Internazionale del Turismo di Milano, una delle principali fiere internazionali dedicate al settore, che richiama oltre mille espositori da più di cinquanta Paesi.

Per tutta la durata della manifestazione – tre giorni – il Comune è presente con un desk istituzionale all’interno dello stand di Regione Liguria, con un’agenda di 40 appuntamenti con tour operator internazionali. Quest’anno l’Amministrazione Peracchini ha coinvolto anche gli istituti scolastici a indirizzo turistico, in particolare il Ciofs e l’Istituto Fossati, i cui studenti saranno presenti in fiera per supportare le attività di promozione della città.

Il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini dichiara: «La Spezia è una realtà sempre più internazionale ed è importante che l’Amministrazione continui a investire nella promozione turistica, presentando a buyer e tour operator internazionali le potenzialità della città e la sua offerta per cittadini e visitatori. La partecipazione a questo evento rappresenta una grande vetrina per il nostro territorio: una delle fiere più importanti del turismo in Italia, con operatori provenienti da tutto il mondo, alla quale prendiamo parte all’interno dello stand di Regione Liguria, rafforzando il posizionamento della Spezia a livello internazionale di fronte a giornalisti di settore e coinvolgendo quest’anno anche gli studenti spezzini. Il turismo è in costante crescita, con oltre un milione e cinquecentomila pernottamenti registrati nel 2025 e un calendario di eventi di richiamo distribuiti in tutte le stagioni, che favorisce la destagionalizzazione e garantisce presenze 365 giorni l’anno. La Spezia è una città dinamica, leader mondiale nella nautica, Città Creativa Unesco per il Design e tra le realtà più avanzate in Italia per l’Economia del Mare, con un porto commerciale in continua crescita. Continuiamo a investire in innovazione, sostenibilità e infrastrutture per rendere il territorio sempre più accogliente e attrattivo, per chi lo visita e per chi lo vive ogni giorno».

Gli ultimi dati sui flussi turistici confermano un andamento positivo e una crescita stabile: La Spezia registra un +4,08% di presenze, con un forte incremento dei turisti italiani (+14,53%) e una sostanziale stabilità dei visitatori stranieri (+0,40%). Anche gli arrivi crescono del +3,54%, trainati dagli italiani (+11,53%), mentre la permanenza media torna a 3 giorni, dato ormai consolidato che testimonia la capacità della città di trattenere e coinvolgere i visitatori con esperienze prolungate.

Alla Bit Milano 2026 il Comune presenta un racconto rinnovato della propria identità culturale, costruito attorno al concept “La Spezia: una cultura come il mare”. Un’immagine che non è solo metaforica, ma espressione autentica di una città dinamica, in movimento, capace di fondere tradizione e contemporaneità.

La Spezia si presenta come un ecosistema culturale complesso: musei, architetture, centri giovanili e poli di ricerca convivono in un dialogo continuo. Il percorso parte dal Museo del Castello San Giorgio, dai capolavori del Museo Civico “Amedeo Lia” – che nel 2026 celebra i suoi trent’anni – e dalle collezioni del Camec, cuore dell’arte contemporanea. A questi si affiancano la Palazzina delle Arti, il Museo del Sigillo, il Museo Etnografico e il patrimonio Liberty e Futurista, un itinerario che racconta la vocazione innovativa della città fin dal primo Novecento.

La dimensione culturale comprende anche le biblioteche e i poli della conoscenza: la Biblioteca Civica “U. Mazzini”, la Biblioteca Civica “P.M. Beghi”, la Mediateca Regionale Ligure “S. Fregoso” e la Biblioteca di Storia dell’Arte e Archeologia “G. Marmori”, destinata a trasformarsi in un nuovo polo formativo. Accanto a queste realtà trovano spazio il nuovo Centro Giona, in fase di ultimazione, e il Campus universitario.

Il patrimonio culturale cittadino include inoltre gli spazi dello spettacolo – Teatro Civico e Cinema Odeon – e quello storico e fortificato: Batteria Valdilocchi, Parco delle Mura, Parco della Rimembranza, la Galleria Antiaerea e l’ex Convento delle Clarisse, tutti inseriti nel progetto di valorizzazione “La Spezia Forte”.

«La Spezia è una città che si può vivere 365 giorni all’anno – dichiara l’assessore al Turismo Maria Grazia Frijia – la nostra forza è la varietà: un’offerta ampia e trasversale che abbraccia enogastronomia, outdoor, panorami unici, percorsi urbani ricchi di storia e architettura e una proposta culturale che abbiamo ampliato e valorizzato con convinzione. Una città viva, aperta e autentica, capace di accogliere ogni tipo di viaggiatore in qualunque momento dell’anno. Una città che offre tantissimi motivi per essere visitata, vissuta e amata».

Il 2026 sarà un anno particolarmente ricco per La Spezia, con nuovi progetti culturali.

Il Museo “Amedeo Lia”, per il suo trentennale, proporrà due iniziative: Doppi Dialoghi. Capolavori del Museo Lia – Ozmo (giugno–novembre) e Lia Next, con la trasformazione dell’ex Info Point in uno spazio immersivo dedicato all’innovazione culturale. Parallelamente, la Biblioteca “G. Marmori” verrà potenziata come polo di educazione artistica e archeologica.

Alla Palazzina delle Arti aprirà la mostra permanente “Agostino Fossati (1830–1904) – La Spezia e il suo Golfo dell’800”.

Completano il programma annuale i laboratori per bambini “Divertiamoci imparando”, la rassegna “Storie. Incontri d’autore alla Spezia”, il Paleofestival (18–19 aprile), le Notti al Castello per l’estate 2026 e il festival Spetialis – La Spezia Antica in settembre.

l calendario eventi 2026 è particolarmente ricco e articolato, capace di coinvolgere la città durante tutto l’anno.

Si apre con Mille & Una Notte, dal 9 febbraio al 15 marzo, un’iniziativa che offre ai visitatori la possibilità di trascorrere una notte gratuita negli hotel convenzionati, incentivando la fruizione della città nei mesi invernali e favorendo un turismo destagionalizzato.

La tradizionale Fiera di San Giuseppe nei giorni 18, 19 e 20 marzo. Grande novità “VELARÌA – Scalo alla Spezia” il Festival Marittimo Internazionale” che darà vita, dal 20 al 22 marzo 2026, sul Molo Italia, a una inedita festa del mare, dove protagonisti saranno i grandi velieri storici e le tradizioni, che da sempre raccontano lo spirito della gente di mare e dove tutti, con particolare attenzione ai giovani, potranno fare della Storia del Mediterraneo un’intensa esperienza culturale ed emotiva condivisa, mentre La Spezia Outdoor animerà la città dal 20 al 25 aprile.

A seguire, il 26 aprile, è in programma la Cinque Terre Granfondo, mentre il 23 maggio si svolgerà il Campionato Europeo sui 1000 metri.

Dal 22 al 24 maggio La Spezia ospiterà l’Italian Oyster Fest, a cui seguiranno il Festival Internazionale del Jazz e l’Estate Spezzina nei mesi di luglio e agosto.

E la prima domenica di agosto la storica 101ª Edizione del Palio del Golfo. Ma questi sono solo i principali dei molti eventi che ogni giorno rendono La Spezia una città da vivere 365 giorni all’anno.