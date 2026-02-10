La Borsa di Milano ha aperto cauta col Ftse Mib che segna un rialzo dello 0,18% a 46.906 punti. I conti e le prospettive indicate da Kering spingono il lusso di Cucinelli (+2,45%) e Moncler (+2,33%). Brilla anche Mediobanca (+2,31%) sulla scia dei risultati e dei progetti di Mps. La banca senese, che ha diffuso i risultati, scivola invece del 2,3%.

Partenza debole per le Borse europee. Francoforte cede lo 0,22%, Parigi è piatta e Londra segna un calo dello 0,12 per cento.

Seduta positiva sui listini asiatici sui massimi grazie alla spinta arrivata dal rimbalzo dei tecnologici.

Brilla ancora Tokyo (+2,28%) sull’onda dei risultati delle elezioni con la vittoria della premier Sanae Takaichi.

Prezzo del petrolio poco mosso questa mattina sui mercati delle materie prime: il Wti con consegna a marzo passa di mano a 64,33 dollari al barile con una diminuzione dello 0,05% mentre il Brent con consegna ad aprile è scambiato a 69,09 dollari al barile con un avanzamento dello 0,07%.

Prezzo dell’oro in calo: il metallo prezioso con consegna immediata (Gold spot) passa di mano a 5.026,5400 dollari l’oncia con una flessione dello 0,62% mentre loro con consegna ad aprile (Comex) è scambiato a 5.047,90 dollari l’oncia con una riduzione dello 0,62%. In calo anche l’argento con consegna a marzo che viene scambiato a 80,97 dollari con una diminuzione dell’1,54%.

Nei cambi euro poco mosso sul dollaro e in calo sullo yen questa mattina sui mercati valutari: scambiato a 1,1902 dollari con una flessione dello 0,10% e a 184,9500 yen con una riduzione dello 0,41%.

Lo spread tra Btp e Bund è poco mosso a 60,9 punti base in in avvio di giornata, in linea con la chiusura di ieri. Il rendimento del decennale del Tesoro è al 3,43% dal 3,44 per cento.