Una giornata prevalentemente positiva per i Liguri in Borsa.
Solo Gismondi e Rt&L registrano vendite importanti, mentre spicca, tra i guadagni, Redelfi con un +4,01%.
Ecco i prezzi finali delle azioni di aziende liguri o di interesse per la Liguria.
|Titolo
|Prezzo finale
|Variazione percentuale
|Apertura
|Aedes
|0,0786
|-0,25%
|0,0788
|Bper Banca
|12,775
|1,11%
|12,8
|Centrale del Latte d’Italia
|5,25
|0,00%
|5,45
|Circle
|9,2
|2,22%
|9,16
|EdgeLab
|5,46
|0,74%
|5,28
|EdiliziAcrobatica
|4,96
|2,90%
|4,73
|Erg
|23
|1,95%
|22,68
|Fincantieri
|16,09
|3,08%
|15,72
|Gismondi 1754
|1,415
|-3,08%
|1,44
|Iren
|2,78
|-0,57%
|2,8
|Leonardo
|54,68
|2,78%
|54,1
|Maps
|2,94
|-1,01%
|2,92
|Orsero
|18,54
|0,87%
|18,58
|Racing Force
|5,16
|-0,77%
|5,26
|Redelfi
|11,42
|4,01%
|10,98
|Rt&L
|4,305
|-3,26%
|4,51
|Sanlorenzo
|32,65
|0,93%
|32,15