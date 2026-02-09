È aperta la nuova edizione del Fondo pmi 2026, il programma promosso dalla Commissione Europea e gestito dall’Euipo, Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale, che sostiene le piccole e medie imprese nella tutela dei diritti di proprietà industriale. Il programma è rivolto alle pmi con sede nell’Unione europea e nasce per accompagnare le imprese nella valorizzazione delle proprie idee e innovazioni, strumenti fondamentali per la crescita e la competitività.

Il Fondo mette a disposizione una dotazione complessiva di 25 milioni di euro attraverso un sistema di voucher, pensato per aiutare le aziende a ridurre i costi legati alla registrazione e protezione di marchi, brevetti, disegni e modelli.

Le domande possono essere presentate online tramite il portale Euipo fino al 4 dicembre 2026, salvo esaurimento anticipato delle risorse.

Cosa finanzia

Le imprese possono richiedere voucher per coprire parte delle spese sostenute per:

marchi e disegni/modelli nazionali, europei o internazionali (voucher fino a 700 euro)

brevetti , inclusi i depositi nazionali ed europei e le spese di consulenza per la redazione delle domande (voucher fino a 1.000 euro per brevetti nazionali e fino a 1.500 euro per la consulenza sui brevetti europei)

, inclusi i depositi nazionali ed europei e le spese di consulenza per la redazione delle domande (voucher fino a per brevetti nazionali e fino a per la consulenza sui brevetti europei) varietà vegetali comunitarie, con rimborsi per le tasse di deposito e di esame (voucher fino a 1.500 euro).

Il Fondo consente così alle imprese di proteggere più facilmente prodotti, processi e identità aziendale, rafforzando la propria presenza sul mercato e valorizzando il patrimonio immateriale.

Accanto al Fondo pmi, Euipo mette a disposizione delle imprese lo SME Corner, uno spazio online pensato come punto di riferimento per chi vuole orientarsi nel mondo della proprietà industriale.

All’interno della piattaforma sono disponibili guide pratiche, strumenti informativi e materiali di approfondimento su marchi, brevetti e disegni, oltre a indicazioni passo dopo passo per presentare la domanda di voucher. Lo SME Corner aiuta le pmi a comprendere meglio le opportunità offerte dall’Unione europea e a integrare la tutela della proprietà intellettuale nelle proprie strategie di sviluppo.

Come partecipare

Le imprese interessate possono presentare la domanda direttamente online attraverso il portale dedicato del Fondo pmi, accessibile dallo SME Corner di Euipo. Una volta ottenuto il voucher, sarà possibile attivarlo e richiedere il rimborso delle spese sostenute secondo le modalità indicate.

Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina dedicata sul sito della Camera di Commercio di Genova e il portale SME Corner di Euipo.