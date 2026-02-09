Da oggi prende il via EcoStop, il nuovo servizio sperimentale per la raccolta differenziata delle cassette a servizio delle attività del Mercato Orientale nella centrale via XX Settembre.

Il progetto nasce dalla collaborazione tra il Comune di Genova, Amiu Genova e gli operatori del mercato, con l’obiettivo di migliorare la gestione quotidiana dei materiali, l’ordine degli spazi esterni e la qualità della raccolta differenziata.

Il servizio è attivo nella postazione esterna dedicata in via Galata, dove, in fasce orarie prestabilite, è presente un mezzo Amiu con un operatore dedicato. Qui le attività del mercato possono conferire le cassette di ortofrutta in plastica, legno e cartone, suddivise per tipologia.

Per le pescherie è previsto inoltre un conferimento specifico delle cassette in polistirolo, con una raccolta dedicata una volta al giorno.

EcoStop consente di ridurre il rumore, grazie alla rimozione del compattatore elettrico, e di evitare accumuli disordinati di cassette nelle aree di accesso al mercato, migliorando pulizia e decoro. Allo stesso tempo permette una gestione più ordinata e controllabile dei materiali raccolti.

Le attività commerciali sono state informate preventivamente dell’avvio del servizio e AMIU è presente sul posto fin dalle prime giornate per seguire direttamente la fase di avvio e verificare il funzionamento della sperimentazione.

EcoStop è un intervento pratico, costruito sul confronto con chi lavora ogni giorno nel mercato, e rappresenta un esempio concreto di collaborazione tra istituzioni, azienda pubblica e operatori economici per migliorare uno spazio storico e molto frequentato della città.