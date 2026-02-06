Tra le quotate liguri l’ultima giornata di scambi della settimana ha sancito vendite soprattutto su Gismondi 1754 (-6,41%) e Rt &L (-3,26%).
Non sono state le uniche azioni con il segno meno.
Tra i titoli in positivo spicca Bper Banca (+2,27%).
|Titolo
|Prezzo finale
|Variazione percentuale
|Apertura
|Aedes
|0,0788
|-1,75%
|0,0802
|Bper Banca
|12,635
|2,27%
|12,405
|Centrale del Latte d’Italia
|5,25
|-0,94%
|5,3
|Circle
|9
|-1,53%
|9,14
|EdgeLab
|EdiliziAcrobatica
|4,82
|-2,03%
|4,97
|Erg
|22,56
|1,99%
|22,12
|Fincantieri
|15,61
|0,45%
|15,42
|Gismondi 1754
|1,46
|-6,41%
|1,57
|Iren
|2,796
|1,38%
|2,77
|Leonardo
|53,2
|0,53%
|52,46
|Maps
|2,97
|-0,34%
|2,9
|Orsero
|18,38
|1,55%
|18,12
|Racing Force
|5,2
|1,96%
|5,12
|Redelfi
|10,98
|-0,54%
|11,04
|Rt&L
|4,45
|-3,26%
|4,59
|Sanlorenzo
|32,35
|-0,31%
|32,3