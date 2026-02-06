La Liguria sarà presente con uno stand alla Bit – Borsa internazionale del Turismo in calendario a a Milano-Rho dal 10 al 12 febbraio.

I cinque brand territoriali che hanno decretato il successo della Liguria nel mondo, Riviera dei Fiori, Riviera delle Palme, Genovesato, Portofino/Tigullio, Cinque Terre/Golfo dei Poeti saranno illlustrati da cinque grandi totem. Un colonnato, disposto secondo l’orientamento geografico dei territori, accoglierà il visitatore con un mix di immagini, colori commentati da cinque payoff, uno per territorio. L’interno del colonnato sorprenderà con la rivelazione degli “autori” dei payoff abbinati alle diverse aree, grandi scrittori e scrittrici, protagonisti della letteratura dell’800 e dei primi del 900: Katherine Mansfield, David Herbert Lawrence, Charles Dickens, Friedrich Nietzsche e Mary Shelley.

Al di fuori del colonnato prenderanno posto gli operatori della Liguria (25 per questa edizione) e l’area food, per la degustazione e la presentazione delle eccellenze del territorio. Questa zona, in particolare, è dedicata alla cucina ligure. Troveranno qui spazio i circa 300 alimenti, vini e materie prime iscritti nell’Atlante dei Prodotti Tipici della Liguria che elenca i prodotti agroalimentari tradizionali (Pat), valorizzando le eccellenze del territorio. “Tradizionali” sono i prodotti agroalimentari i cui metodi di lavorazione e conservazione risultano consolidati nel tempo, omogenei per tutto il territorio interessato, secondo regole tradizionali, per un periodo non inferiore ai venticinque anni (ai sensi del D.L. 173/98 e D.M. 350/99). I prodotti tradizionali vengono archiviati nell’Atlante regionale che indica le zone e le tecniche di produzione. Alcuni prodotti sono anche stati individuati come Presidi di Slow Food.

Il programma delle conferenze nello stand della Liguria

Intenso il programma di attività nelo stand della Regione Liguria tra conferenze, incontri, show-cooking e degustazioni di prodotti liguri, grazie alla collaborazione con la Camera di Commercio di Genova.

Le simulazioni di colloqui per i ragazzi dell’Its

Spazio agli studenti e all’approccio al mondo del lavoro grazie alla partecipazione di Its Turismo Liguria, l’Istituto Tecnologico Superiore di alta formazione nato con gli obiettivi di completare la filiera formativa del settore turistico in Liguria e di rispondere alla richiesta di personale formato con competenze elevate, data la vocazione turistica della regione.

Alla Bit parteciperanno, come esperienza curriculare, gli studenti del corso di Gestione delle Strutture Turistico Ricettive: un percorso appositamente strutturato sulla crescente richiesta, da parte delle aziende del settore, di figure manageriali come tecnici specializzati che operino nella gestione dei processi dell’impresa ricettiva, coordinando l’organizzazione operativa, la strategia di crescita e la promozione commerciale.

Durante la seconda giornata di fiera, i 24 studenti partecipanti incontreranno altrettante aziende del comparto turistico regionale, così da simulare un vero e proprio meeting b2b destinato alla promozione e al marketing del territorio. Un’esperienza utile sia per gli allievi Its, nel primo approccio all’offerta del mondo del lavoro nell’ambito da loro scelto, sia per gli operatori di settore, accostati alla domanda delle figure professionali del prossimo futuro.

I 25 operatori liguri presenti allo stand di Regione Liguria alla Bit 2026

1. Allegroitalia La Spezia 5 Terre

2. Arbaspàa Srl

3. C – Way Srl- Travel Experience

4. Città di Bordighera

5. Comune di Chiavari – Chiavariturismo

6. Comune di Genova – Convention Bureau

7. Consorzio Marittimo Turistico 5 Terre Golfo Dei Poeti

8. Consorzio Turistico Sestri Levante In

9. Excelsior Palace Portofino Coast

10. Food & Wine Liguria Together

11. Genovarent Srl

12. Golfo Dei Poeti & 5terre Holidays By Confartgianato Turismo La Spezia

13. Golfo Paradiso Srl

14. Hiking & Leisure Liguria Together

15. Hotels Liguria Together

16. Il Golfo Dell’isola – Comuni Di Spotorno, Noli, Bergeggi, Vezzi Portio

17. Outdoor Experience Liguria Together

18. Portofino Coast

19. Riviera Up (Marchio Coo.A.Di Soc. Coop)

20. Royal Hotel Sanremo

21. Solido Hotels Srl

22. Varazze.It – Arenzano Turismo

23. Visit Finale Ligure- Pietra Ligure-Visit Loano

24. Visit Levanto & Cinque Terre & Liguria Together

25. Visit Spezia- Comune Della Spezia