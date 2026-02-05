La giornata di scambi alla Borsa di Milano per le aziende liguri o di interesse per la Liguria ha registrato un forte ribasso per la new entry (per la nostra lista) Aedes (qui l’articolo), che perde il 5,65%.
In calo anche Gismondi 1754 dopo i rialzi dei giorni scorsi (-4,88%).
Pochi i titoli in positivo, tra cui Circle (+2,24%).
|Titolo
|Prezzo finale
|Variazione percentuale
|Apertura
|Aedes
|0,0802
|-5,65%
|0,085
|Bper Banca
|12,355
|0,32%
|12,545
|Centrale del Latte d’Italia
|5,3
|-2,75%
|5,45
|Circle
|9,14
|2,24%
|8,94
|EdgeLab
|EdiliziAcrobatica
|4,92
|-3,15%
|4,98
|Erg
|22,12
|-1,69%
|22,52
|Fincantieri
|15,54
|-0,32%
|15,59
|Gismondi 1754
|1,56
|-4,88%
|1,585
|Iren
|2,758
|-0,43%
|2,774
|Leonardo
|52,92
|-1,45%
|53,4
|Maps
|2,98
|-0,67%
|2,96
|Orsero
|18,1
|-2,27%
|18,56
|Racing Force
|5,1
|-0,78%
|5,16
|Redelfi
|11,04
|0,00%
|11,1
|Rt&L
|4,6
|-1,18%
|4,525
|Sanlorenzo
|32,45
|1,41%
|31,75