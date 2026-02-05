Impresa Italia è la piattaforma digitale che consente al legale rappresentante o al titolare d’impresa di consultare in tempo reale le informazioni ufficiali della propria azienda, anche tramite app, da smartphone e tablet. Il servizio è gratuito e accessibile tramite identità digitale.

Attraverso Impresa Italia è possibile avere sempre a disposizione i principali dati camerali dell’impresa, utili sia per la gestione interna sia per i rapporti con soggetti esterni come clienti, fornitori, banche, professionisti e Pubblica Amministrazione.

Dati ufficiali sempre aggiornati

La piattaforma raccoglie in un unico spazio digitale documenti e informazioni ufficiali, costantemente aggiornati. Tra i contenuti disponibili rientrano le visure camerali ordinarie, dei soci e degli amministratori, anche in lingua inglese, gli atti societari come statuto e atto costitutivo, e i bilanci d’esercizio depositati.

È inoltre possibile consultare il fascicolo informatico dell’impresa, che comprende autocertificazioni, dichiarazioni, permessi, certificati e documentazione tecnica.

Pratiche e adempimenti sotto controllo

Impresa Italia permette di monitorare lo stato delle pratiche presentate al Registro Imprese e al Suap, Sportello Unico per le Attività Produttive, offrendo una visione chiara dell’iter amministrativo. Un supporto utile anche in occasione di adempimenti verso la Pubblica Amministrazione o per la partecipazione a bandi e gare.

Tra i servizi disponibili rientra anche la gestione del Diritto annuale, con la possibilità di verificare lo stato dei pagamenti e simulare l’importo dovuto per l’anno in corso.

Accesso digitale e sicurezza

L’accesso avviene tramite Spid o Carta Nazionale dei Servizi, garantendo sicurezza e tutela dei dati. Tutte le informazioni sono consultabili sia da desktop sia in mobilità, grazie all’app dedicata.

Per maggiori informazioni e accesso al servizio: impresa.italia.it