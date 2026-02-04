Giornata con qualche tonfo e alcuni balzi per le aziende quotate liguri o di interesse della Liguria.
Spiccano, tra i guadagni, quelli di Gismondi 1754 (+5,13%) in scia ai risultati, così come quelli di Racing Force (+4,9%) sempre legati agli annunci economico-finanziari.
Tonfo per Leonardo (-4,04%) e Orsero (-4,04%).
|Titolo
|Prezzo finale
|Variazione percentuale
|Apertura
|Bper Banca
|12,315
|-0,93%
|12,43
|Centrale del Latte d’Italia
|5,45
|1,87%
|5,45
|Circle
|8,94
|0,45%
|8,94
|EdgeLab
|EdiliziAcrobatica
|5,08
|0,00%
|5
|Erg
|22,5
|0,18%
|22,48
|Fincantieri
|15,59
|-2,44%
|16,07
|Gismondi 1754
|1,64
|5,13%
|1,58
|Iren
|2,77
|0,36%
|2,76
|Leonardo
|53,7
|-4,72%
|56,5
|Maps
|3
|-0,99%
|2,96
|Orsero
|18,52
|-4,04%
|19,06
|Racing Force
|5,14
|4,90%
|4,95
|Redelfi
|11,04
|-0,18%
|11,02
|Rt&L
|4,655
|-1,06%
|4,68
|Sanlorenzo
|32
|0,63%
|31,7