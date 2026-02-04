La Cia (Confederazione italiana agricoltori) di Savona, rappresentata dal presidente Sandro Livio Gagliolo e alla presenza del direttore provinciale Gianluigi Nario, ha rinnovato la convenzione con Baseco srl di Villanova d’Albenga, rappresentata dall’amministratore unico Silvestro Catelli, per lo smaltimento dei rifiuti speciali provenienti da attività agricola.

“Si tratta di un risultato rilevante, che consente di evitare ulteriori oneri amministrativi a carico delle aziende agricole e che recepisce la richiesta di semplificazione normativa portata avanti dalla Confederazione attraverso un confronto costante con il Mase nei mesi scorsi” si legge in una nota di Cia Savona.

Della convenzione, che prevede anche prezzi migliorativi rispetto alla precedente per alcuni dei rifiuti maggiormente conferiti, come gli imballaggi in legno e i residui di sfalci e potature, potranno beneficiare tutte le aziende agricole aderenti a Cia Savona, che potranno inoltre ricevere informazioni e assistenza sulle modalità di corretta gestione e tracciabilità dei rifiuti sia presso gli uffici tecnici dell’associazione sia presso gli uffici di Baseco a Villanova d’Albenga.