Rt&L, a capo dell’omonimo Gruppo, attiva nei servizi logistici globali con una forte presenza in mercati strategici e un’ampia offerta di soluzioni integrata nei settori freight forwarding e customs brokerage, comunica l’ingresso della dottoressa Eleonora Bonifazio in qualità di Chief Financial Officer del Gruppo Rt&L e Investor Relations Manager della Società.

Bonifazio assumerà la responsabilità del presidio delle funzioni finanziarie, amministrative e di controllo del Gruppo, oltre alla gestione delle relazioni con il mercato finanziario e con la comunità degli investitori, contribuendo al rafforzamento della Governance e alla crescita del profilo istituzionale di Rt&L.

Laureata in amministrazione, finanza e controllo presso l’Università degli Studi di Genova, ha maturato oltre sette anni di esperienza professionale presso una società di consulenza dove ha ricoperto il ruolo di manager, a coordinamento delle attività di audit. Nel corso della sua carriera ha acquisito una solida competenza sia in ambito di principi contabili nazionali (Oic) sia internazionali (Ias/Ifrs), occupandosi della revisione di Gruppi quotati e società private attive in diversi settori industriali. Ha inoltre maturato una significativa esperienza nella gestione di processi contabili complessi, nell’attività di supporto e consulenza finanziaria e strategica a favore di aziende del territorio ed è stata coinvolta in operazioni di Ipo sviluppando un profilo professionale particolarmente adatto al dialogo con il mercato dei capitali e al contesto delle società quotate.

Con l’ingresso della dottoressa Bonifazio, Roberto Bizzarri, amministratore delegato di Rt&L, termina l’incarico di Investor Relations Manager, svolto ad interim, al fine di concentrarsi pienamente sulle attività di guida strategica e di sviluppo del Gruppo.

Roberto Bizzarri, ceo di Rt&L ha commentato: «L’ingresso della dottoressa Bonifazio rappresenta un passaggio strategico per il percorso di crescita e strutturazione del Gruppo Rt&L. La sua esperienza in ambito finanziario, amministrativo e nei rapporti con il mercato sarà un elemento chiave a supporto dell’evoluzione del Gruppo, in una fase caratterizzata da importanti opportunità di sviluppo e da una crescente attenzione alla trasparenza e alla qualità della comunicazione finanziaria. Sono certo che il suo contributo consentirà di consolidare ulteriormente il dialogo con la comunità finanziaria e di accompagnare in modo efficace le prossime fasi di crescita della Società».