Una giornata senza grandi scossoni per i titoli di aziende liguri o di interesse per la Liguria oggi a Piazza Affari.
Dopo i rialzi dei giorni scorsi scende Centrale del Latte d’Italia (-2,73%). Il maggiore rialzo tra tutte quelle prese in considerazione è per Erg (+1,91%).
Nessuno scambio oggi per EdgeLab nell’Euronext Growth Milan.
|Titolo
|Prezzo finale
|Variazione percentuale
|Apertura
|Bper Banca
|12,43
|1,30%
|12,3
|Centrale del Latte d’Italia
|5,35
|-2,73%
|5,5
|Circle
|8,9
|-0,67%
|8,96
|EdgeLab
|EdiliziAcrobatica
|5,08
|-1,93%
|5,12
|Erg
|22,46
|1,91%
|22,34
|Fincantieri
|15,98
|0,57%
|16,06
|Gismondi 1754
|1,56
|1,30%
|1,51
|Iren
|2,76
|1,40%
|2,73
|Leonardo
|56,36
|0,71%
|56,86
|Maps
|3,03
|1,34%
|3,03
|Orsero
|19,3
|-0,52%
|19
|Racing Force
|4,9
|0
|4,96
|Redelfi
|11,06
|-1,25%
|11,28
|Rt&L
|4,705
|0,11%
|4,755
|Sanlorenzo
|31,8
|-1,40%
|32,2