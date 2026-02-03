Avvio leggermente positivo per la Borsa di Milano: il primo indice Ftse Mib segna una crescita dello 0,59%, ritoccando ancora i massimi dal 2000. Dopo i primi scambi incrementa ancora raggiungendo un +1% sopra i 46 mila punti. Spiccano nel listino Unicredit (+2,22%), Monte Paschi (+1,88%) e Leonardo (+1,82%). In calo Amplifon (-2,87%) e Brunello Cucinelli (-1,68%).
Mercati azionari europei in lieve aumento dopo la corsa di diversi listini asiatici con l’annuncio dell’accordo commerciale Usa-India: in apertura la Borsa migliore è quella di Francoforte, che cresce dello 0,8%. In aumento dello 0,3% Parigi e dello 0,1% Londra.
Mercati azionari asiatici in rally dopo l’accordo commerciale tra India e Stati Uniti.
Ne approfittano soprattutto i listini dei Paesi fortemente esportatori, con rialzi finali del 6,8% per la Borsa di Seul e del 3,9% per Tokyo, quest’ultima sostenuta anche dalle aspettative di nuove politiche fiscali accomodanti da parte del nuovo governo.
Cala il prezzo del petrolio: Wti a -0,23% a 62 dollari al barile, Brent -0,32% a 65,98 dollari.
Prezzo dell’oro in aumento questa mattina dopo la caduta registrata ieri: il metallo prezioso con consegna immediata (Gold spot) passa di mano a 4.870 dollari l’oncia (+4,48%) mentre l’oro con consegna ad aprile (Comex) viene scambiato a 4.896,10 dollari l’oncia con una crescita del 5,23%.
Sul valutario, il dollaro si indebolisce, con l’euro che passa di mano a 1,1808 (1,1817 in avvio, da 1,179 alla chiusura di ieri) e a 183,652 yen (183,714, da 183,379).
Apertura in lieve calo per lo spread tra Btp e Bund. A inizio seduta, il differenziale di rendimento è a 61 punti, uno in meno rispetto al closing di ieri. In lieve aumento il rendimento del BTp decennale a +3,49%.