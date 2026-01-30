Di seguito il nostro aggiornamento quotidiano relativo alla chiusura di Borsa delle quotate liguri o di interesse per la Liguria
Bper Banca: 11,855 (+1,02%), apertura a 11,77 euro
Centrale del Latte d’Italia: 5,45 (+10,77%), apertura a 4,94 euro
Circle: 8,84 (+0,23%), apertura a 8,78 euro
EdgeLab: 5,32 (-2,56%), apertura a 5,32 euro
EdiliziAcrobatica: 5,20 (-1,52%), apertura a 5,20 euro
Erg: 22,42 (+0,54%), apertura a 22,22 euro
Fincantieri: 16,00 (-4,02%), apertura a 16,48 euro
Gismondi 1754: 1,50 (-0,33%), apertura a 1,565 euro
Iren: 2,698 (+0,75%), apertura a 2,684 euro
Leonardo: 56,30 (+0,14%), apertura a 56,14 euro
Maps: 2,96 (-2,31%), apertura a 3,03 euro
Orsero: 19,48 (+1,67%), apertura a 19,40 euro
Racing Force: 4,90 (-1,21%), apertura a 4,90 euro
Redelfi: 11,30 (-4,88%), apertura a 11,88 euro
Rt&L: 4,78 (-3,51%), apertura a 4,997 euro
Sanlorenzo: 32,25 (-0,62%), apertura a 32,30 euro