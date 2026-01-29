Di seguito il nostro aggiornamento quotidiano relativo alla chiusura di Borsa delle quotate liguri o di interesse per la Liguria
Bper Banca: 11,735 (+0,13%), apertura a 11,785 euro
Centrale del Latte d’Italia: 4,92 (+0,41%), apertura a 4,92 euro
Circle: 8,82 (-0,45%), apertura a 8,84 euro
EdgeLab:
EdiliziAcrobatica: 5,28 (+1,54%), apertura a 5,02 euro
Erg: 22,30 (-1,41%), apertura a 22,68 euro
Fincantieri: 16,67 (-0,48%), apertura a 16,76 euro
Gismondi 1754: 1,505 (+10,66%), apertura a 1,405 euro
Iren: 2,678 (+0,07%), apertura a 2,69 euro
Leonardo: 56,22 (-2,63%), apertura a 58,02 euro
Maps: 3,03 (-0,33%), apertura a 2,96 euro
Orsero: 19,16 (+0,63%), apertura a 19,28 euro
Racing Force: 4,96 (+0,20%), apertura a 4,90 euro
Redelfi: 11,88 (-6,75%), apertura a 13,22 euro
Rt&L: 4,954 (-0,72%), apertura a 5,00 euro
Sanlorenzo: 32,45 (-1,07%), apertura a 33,20 euro