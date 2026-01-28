Di seguito il nostro aggiornamento quotidiano relativo alla chiusura di Borsa delle quotate liguri o di interesse per la Liguria
Bper Banca: 11,72 (-1,55%), apertura a 11,905 euro
Centrale del Latte d’Italia: 4,90 (+2,08%), apertura a 4,86 euro
Circle: 8,86 (+1,61%), apertura a 8,80 euro
EdgeLab: 5,46 (-4,55%), apertura a 5,60 euro
EdiliziAcrobatica: 5,20 (+5,69%), apertura a 5,02 euro
Erg: 22,62 (+0,09%), apertura a 22,44 euro
Fincantieri: 16,75 (+0,48%), apertura a 16,84 euro
Gismondi 1754: 1,36 (-0,37%), apertura a 1,36 euro
Iren: 2,676 (+0,30%), apertura a 2,668 euro
Leonardo: 57,74 (+0%), apertura a 58,36 euro
Maps: 3,04 (+0,33%), apertura a 2,93 euro
Orsero: 19,04 (-1,04%), apertura a 19,04 euro
Racing Force: 4,95 (+1,02%), apertura a 4,94 euro
Redelfi: 12,74 (-1,70%), apertura a 12,90 euro
Rt&L: 4,99 (+0,20%), apertura a 4,98 euro
Sanlorenzo: 32,80 (+0,31%), apertura a 32,60 euro