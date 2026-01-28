Genova si è presentata alla Fitur 2026 di Madrid, la Fiera internazionale del turismo che riunisce visitatori ed espositori da 156 Paesi, rafforzando il proprio posizionamento come destinazione culturale di rilievo. Lo stand della città, ospitato all’interno dello spazio Enit, ha registrato un’ampia partecipazione di pubblico ed è stato visitato anche dai reali di Spagna.

Nel corso della conferenza “Viaggio nelle meraviglie di Genova”, l’assessora al Turismo e Marketing territoriale Tiziana Beghin ha evidenziato la capacità del Comune di integrare patrimonio culturale e progettualità innovative, come l’offerta outdoor, all’interno di una strategia di promozione internazionale avviata nel 2025.

Il momento centrale dell’azione promozionale si è svolto nella cornice del Museo del Prado, dove il Comune di Genova ha presentato, in anteprima europea, la mostra “Van Dyck l’Europeo. Il viaggio di un genio da Anversa a Genova e Londra”, in programma a Palazzo Ducale dal 20 marzo al 19 luglio 2026. Come ha sottolineato la direttrice di Palazzo Ducale Ilaria Bonacossa, l’esposizione avrà un forte respiro internazionale grazie ai prestiti provenienti da alcuni dei più importanti musei del mondo, tra cui il Louvre di Parigi, la National Gallery di Londra e lo stesso Prado di Madrid, e riunirà circa 60 opere di Van Dyck in un’occasione espositiva unica.

Alla presentazione hanno partecipato 38 testate giornalistiche, rappresentanti delle istituzioni diplomatiche e operatori del settore. L’incontro è stato anche l’occasione per illustrare il programma dedicato al ventennale dei Rolli Unesco e la programmazione culturale prevista in città.

Nella delegazione genovese erano presenti anche Convention Bureau, in qualità di co-espositore, e la Camera di Commercio di Genova, che ha promosso alcune eccellenze del territorio come il Campionato del Pesto, presentato dall’ideatore Roberto Panizza, oltre a Genova Gourmet, alle Botteghe Storiche e all’artigianato ligure.

La Camera di Commercio, rappresentata dalla responsabile Turismo Anna Galleano, ha ricordato come la storica mostra su Van Dyck del 1997 a Palazzo Ducale abbia segnato l’inizio del rilancio di Genova come meta del turismo culturale, annunciando inoltre l’avvio di un lavoro congiunto tra istituzioni genovesi e liguri e l’università per celebrare ufficialmente, nel 2028, i 500 anni della Repubblica di Genova.