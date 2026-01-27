Di seguito il nostro aggiornamento quotidiano relativo alla chiusura di Borsa delle quotate liguri o di interesse per la Liguria
Bper Banca: 11,905 (+1,54%), apertura a 11,765 euro
Centrale del Latte d’Italia: 4,80 (-0,41%), apertura a 4,80 euro
Circle: 8,72 (+0,93%), apertura a 8,62 euro
EdgeLab: 5,72 (-2,39%), apertura a 5,72 euro
EdiliziAcrobatica: 4,92 (+9,33%), apertura a 4,50 euro
Erg: 22,60 (+0,09%), apertura a 22,68 euro
Fincantieri: 16,67 (+0,12%), apertura a 16,68 euro
Gismondi 1754: 1,365 (+2,63%), apertura a 1,35 euro
Iren: 2,668 (+0,68%), apertura a 2,65 euro
Leonardo: 57,74 (+2,16%), apertura a 56,80 euro
Maps: 3,03 (+1,34%), apertura a 3,03 euro
Orsero: 19,24 (+0,94%), apertura a 19,20 euro
Racing Force: 4,90 (+0,20%), apertura a 4,90 euro
Redelfi: 12,96 (-0,31%), apertura a 12,92 euro
Rt&L: 4,98 (-1,19%), apertura a 5,04 euro
Sanlorenzo: 32,70 (-1,95%), apertura a 33,40 euro