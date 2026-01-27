La Borsa di Milano apre positiva. Il Ftse Mib segna un +0,44% a quota 45.146 punti.

Tra i titoli in evidenza in avvio Cucinelli (+1,7%) e Fincantieri (+1,56%). Deboli Nexi (-0,97%), Amplifon (-0,93%), Campari (-0,81%).

Le Borse europee partono positive. Parigi sale dello 0,14% con il Cac 40 a quota 8.142 punti. Francoforte segna un +0,3% con il Dax a 25.008 punti. Londra registra un +0,39% con il Ftse 100 a quota 10.188 punti.

Borse asiatiche in positivo mentre le valute si sono stabilizzate, dopo un lunedì volatile in cui i mercati hanno riacquistato una certa stabilità in seguito alle speculazioni su un possibile intervento sullo yen. Gli investitori, si preparano anche ad affrontare una settimana intensa per gli utili dei tecnologici statunitensi. Tokyo chiude a +0,85%.

Tra i macro, in agenda dagli Usa l’indice manifatturiero Fed Richmond e la fiducia dei consumatori. Prevista poi l’asta Treasury a 5 anni. Per i conti delle aziende in calendario quelli di Lvmh.

Petrolio in calo: il future Wti a marzo scende a 60,21 dollari al barile (-0,69%)

Il prezzo dell’oro aumenta ancora: il metallo prezioso con consegna immediata passa di mano a 5.084,5600 dollari con una crescita dell1,51% sulla chiusura di ieri mentre l’oro con consegna ad aprile (Comex) è scambiato a 5.127,00 dollari l’oncia con un avanzamento dello 0,09%.

Nei cambi euro poco mosso: è scambiato a 1,1878 dollari, invariata rispetto a ieri e a 183,4000 yen con un avanzamento dello 0,13%. Il Brent di aprile scende a 64,31 dollari al barile (-0,46%).

Lo spread tra Btp e Bund scende ancora e aggiorna i minimi da agosto 2008. Il differenziale in avvio è a 58,8 punti base dai 59,9 della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale italiano è stabile al 3,46%.