Di seguito il nostro aggiornamento quotidiano relativo alla chiusura di Borsa delle quotate liguri o di interesse per la Liguria
Bper Banca: 11,725 (+0,95%), apertura a 11,635 euro
Centrale del Latte d’Italia: 4,82 (+0,42%), apertura a 4,76 euro
Circle: 8,64 (+0,93%), apertura a 8,58 euro
EdgeLab:
EdiliziAcrobatica: 4,50 (-1,32%), apertura a 4,56 euro
Erg: 22,58 (-0,26%), apertura a 22,78 euro
Fincantieri: 16,65 (-2,35%), apertura a 16,97 euro
Gismondi 1754: 1,33 (+0,00%), apertura a 1,37 euro
Iren: 2,65 (-0,08%), apertura a 2,664 euro
Leonardo: 56,52 (-2,65%), apertura a 58,66 euro
Maps: 2,99 (+0,34%), apertura a 2,95 euro
Orsero: 19,06 (-0,31%), apertura a 19,38 euro
Racing Force: 4,89 (-1,21%), apertura a 4,88 euro
Redelfi: 13,00 (+1,25%), apertura a 12,96 euro
Rt&L: 5,04 (+0,80%), apertura a 5,01 euro
Sanlorenzo: 33,35 (+0,15%), apertura a 33,40 euro