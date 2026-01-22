Di seguito il nostro aggiornamento quotidiano relativo alla chiusura di Borsa delle quotate liguri o di interesse per la Liguria
Bper Banca: 11,80 (+1,33%), apertura a 11,80 euro
Centrale del Latte d’Italia: 4,74 (-0,42%), apertura a 4,74 euro
Circle: 8,28 (+0%), apertura a 8,26 euro
EdgeLab:
EdiliziAcrobatica: 4,62 (+0,43%), apertura a 4,60 euro
Erg: 22,70 (+4,03%), apertura a 22,28 euro
Fincantieri: 16,83 (-8,73%), apertura a 18,34 euro
Gismondi 1754: 1,33 (+1,53%), apertura a 1,315 euro
Iren: 2,67 (+0,98%), apertura a 2,654 euro
Leonardo: 56,86 (-3,10%), apertura a 57,68 euro
Maps: 3,03 (+1,68%), apertura a 3,01 euro
Orsero: 19,16 (+1,91%), apertura a 19,22 euro
Racing Force: 4,96 (-0,40%), apertura a 4,98 euro
Redelfi: 12,88 (+0,63%), apertura a 12,76 euro
Rt&L: 4,7765 (+2,07%), apertura a 4,77 euro
Sanlorenzo: 32,75 (+2,83%), apertura a 32,10 euro