Via libera dal Governo al riconoscimento dello stato di emergenza per gli eventi meteorologici eccezionali che hanno colpito, nel settembre 2025, il Savonese e in particolare l’Area di Crisi Complessa.

Il provvedimento prevede lo stanziamento delle risorse necessarie a coprire le prime emergenze e gli interventi di somma urgenza realizzati a seguito del maltempo che ha interessato il territorio nei giorni 21 e 22 settembre 2025, causando danni significativi alle infrastrutture e al patrimonio pubblico.

I Comuni coinvolti nel savonese sono Cairo Montenotte, Carcare e Dego.

Il riconoscimento dello stato di emergenza rappresenta un passaggio fondamentale per garantire interventi rapidi, risorse immediate e il ripristino delle condizioni di sicurezza, assicurando al contempo il sostegno a un’area che necessita di particolare attenzione e continuità di azione da parte delle istituzioni.