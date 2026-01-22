Amiu comunica in una nota che il 20 gennaio è stato presentato ricorso al Tribunale amministrativo regoinale in relazione all’avviso esplorativo promosso da Arlir (Agenzia regionale ligure per i rifiuti).

Alla base del ricorso, spiega la nota, “vi sono valutazioni di carattere giuridico e procedurale che attengono alla coerenza dell’avviso con il quadro normativo di riferimento e con le regole sulla concorrenza”.

In particolare, secondo Amiu, “vengono rilevate criticità nell’utilizzo di uno strumento ritenuto non adeguato alla complessità delle procedure, con il rischio di determinare incertezze procedurali e possibili effetti distorsivi sul mercato”.

Il ricorso, conclude la nota, segue ora il proprio iter nelle sedi competenti.