Un cambio di passo nella gestione dei veicoli fuori uso e dei relitti a Genova: è quanto emerge dai dati sulla rendicontazione 2024-2025 del Nucleo Tutela Ambientale – Ufficio Relitti, illustrati questa mattina in commissione consiliare alla presenza dell’assessora alla Sicurezza Arianna Viscogliosi e del comandante della polizia locale Fabio Manzo. I numeri confermano un incremento dell’attività nel 2025, frutto del nuovo assetto operativo avviato per rendere il servizio più efficiente, coordinato e vicino ai cittadini.

«I dati presentati oggi dimostrano che la scelta di accorpare e riorganizzare il servizio è stata quella giusta − dichiara l’assessora alla Sicurezza Arianna Viscogliosi − siamo soddisfatti dei risultati raggiunti nel 2025: abbiamo migliorato l’efficienza, semplificato le procedure e rafforzato il coordinamento interno, offrendo ai cittadini un servizio più chiaro e funzionale. Continueremo su questa strada per rendere la città più ordinata e sicura, anche dal punto di vista ambientale. La rendicontazione statistica delle annualità 2024 e 2025 conferma, dunque, l’efficacia della nuova gestione logistica dell’ufficio Relitti, che si configura come un modello organizzativo più moderno, razionale e in grado di rispondere con maggiore incisività alle esigenze del territorio».

Nel corso del 2025 le pratiche gestite sono state 1.183, contro le 841 del 2024. In particolare, le pratiche istruite in area pubblica sono passate da 714 a 794, mentre quelle in area privata sono state 110 nel 2025, a fronte delle 127 dell’anno precedente. Rilevante anche il dato sulle situazioni segnalate e risolte con un approccio preventivo, pari a 279 casi nel 2025, a testimonianza di un’attività sempre più orientata alla prevenzione e alla tempestività degli interventi.

Il Comune spiega che la svolta organizzativa ha preso forma con l’accentramento completo del servizio in capo all’ufficio relitti, che dal mese di ottobre 2025 gestisce integralmente tutte le fasi: dall’accertamento alla gestione amministrativa fino alla rimozione dei veicoli fuori uso. Oggi l’ufficio può contare su sei operatori, che lavorano in stretta collaborazione con i distretti di polizia locale del territorio, che continuano a effettuare l’attività di segnalazione e censimento dei veicoli, consegnando poi i dati al competente ufficio relitti, con benefici evidenti in termini di coordinamento e rapidità.

Il confronto tra vecchio e nuovo assetto operativo conferma i risultati: nel periodo 1° novembre 2024 – 18 gennaio 2025 erano stati censiti 23 veicoli in area privata e 134 in area pubblica; nello stesso arco temporale successivo all’avvio del nuovo assetto (1° novembre 2025 – 18 gennaio 2026) i veicoli censiti sono saliti rispettivamente a 37 in area privata e 170 in area pubblica.

Il nuovo modello organizzativo consente inoltre una gestione più strutturata dei nuovi obblighi normativi, in particolare quelli legati al Rentri (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti che impone l’uso di nuovi modelli di Registro di Carico/Scarico) e al Fir digitale (Formulario di Identificazione Rifiuti), garantendo maggiore tracciabilità e correttezza amministrativa.