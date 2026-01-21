Di seguito il nostro aggiornamento quotidiano relativo alla chiusura di Borsa delle quotate liguri o di interesse per la Liguria
Bper Banca: 11,645 (-0,89%), apertura a 11,70 euro
Centrale del Latte d’Italia: 4,76 (+0,42%), apertura a 4,78 euro
Circle: 8,28 (-0,72%), apertura a 8,26 euro
EdgeLab:
EdiliziAcrobatica: 4,60 (-4,17%), apertura a 4,80 euro
Erg: 21,82 (+0,74%), apertura a 21,84 euro
Fincantieri: 18,44 (-3,81%), apertura a 19,28 euro
Gismondi 1754: 1,31 (-2,24%), apertura a 1,31 euro
Iren: 2,644 (-1,56%), apertura a 2,688 euro
Leonardo: 58,68 (-1,48%), apertura a 59,20 euro
Maps: 2,98 (-0,33%), apertura a 2,99 euro
Orsero: 18,80 (-1,47%), apertura a 19,32 euro
Racing Force: 4,98 (-1,19%), apertura a 5,02 euro
Redelfi: 12,80 (+1,91%), apertura a 12,76 euro
Rt&L: 4,6795 (-0,26%), apertura a 4,713 euro
Sanlorenzo: 31,85 (+0,63%), apertura a 31,25 euro