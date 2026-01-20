Di seguito il nostro aggiornamento quotidiano relativo alla chiusura di Borsa delle quotate liguri o di interesse per la Liguria
Bper Banca: 11,75 (-2,61%), apertura a 12,06 euro
Centrale del Latte d’Italia: 4,74 (-0,42%), apertura a 4,76 euro
Circle: 8,34 (-0,48%), apertura a 8,38 euro
EdgeLab:
EdiliziAcrobatica: 4,80 (+0,42%), apertura a 4,83 euro
Erg: 21,66 (-3,30%), apertura a 22,40 euro
Fincantieri: 19,17 (-2,34%), apertura a 19,60 euro
Gismondi 1754: 1,34 (-0,74%), apertura a 1,34 euro
Iren: 2,686 (-1,68%), apertura a 2,732 euro
Leonardo: 59,56 (-0,73%), apertura a 59,40 euro
Maps: 2,99 (-1,64%), apertura a 3,04 euro
Orsero: 19,08 (-1,34%), apertura a 19,02 euro
Racing Force: 5,04 (+0,80%), apertura a 5,04 euro
Redelfi: 12,56 (-3,83%), apertura a 13,08 euro
Rt&L: 4,713 (+2,47%), apertura a 4,64 euro
Sanlorenzo: 31,65 (-0,16%), apertura a 31,45 euro