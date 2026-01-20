La Borsa di Milano apre in calo, in linea con gli altri listini europei e mentre si guarda alle tensioni Usa-Ue.

Il primo indice Ftse Mib cede lo 0,64% a 44.906 punti e dopo la prima mezz’ora arriva a -0,94%. Nei primi scambi in calo Prysmian (-1,9%) e Moncler (-1,6%), debole Mps (-0,1%), sale Inwit (+0,47%).

Le Borse europee avviano la seduta in terreno negativo. Sui mercati pesano le minacce di Trump sui dazi per la vicenda della Groenlandia. Le tensioni tra Usa e Ue alimentano in clima di incertezza e di volatilità dei listini. Apertura in calo per Francoforte (-0,85%), Londra (-0,72%), Parigi (-0,71%).

I mercati azionari asiatici sono rimasti in calo dopo le minacce di dazi da parte di Donald Trump. A Tokyo, l’indice Nikkei ha chiuso in ribasso dell’1,10% a 52.991,10 punti. I timori di rinnovate tensioni commerciali, l’aumento delle pressioni di Trump sull’Europa in merito alla sovranita’ della Groenlandia, pesano sui mercati azionari europei e hanno innescato un’ondata di vendite sul mercato giapponese.

Prezzo del petrolio in lieve aumento sui mercati delle materie prime: il Wti con consegna a febbraio passa di mano a 59,58 dollari al barile con un avanzamento dello 0,24% mentre il Brent con consegna a marzo è scambiato a 64,01 dollari al barile con una crescita dello 0,11%.

Il prezzo dell’oro sale ancora: Il metallo prezioso con consegna immediata (Gold spot) è scambiato a 4.713,57 dollari l’oncia con un aumento dello 0,91% dopo aver toccato un record di 4.717 dollari mentre l’oro con consegna a febbraio (Comex) passa di mano a 4.714,60 dollari l’oncia con un avanzamento del 2,59%. Prosegue la corsa dell’argento che passa di mano a 93,29 dollari (+5,37%) dopo aver toccato un nuovo record a 94,71 dollari.

Nei cambi euro in lieve aumento: è scambiato a 1,1669 dollari con un avanzamento dello 0,19% e a 184,8500 yen con una crescita dello 0,40%.

Avvio poco mosso per lo spread tra Btp e Bund. Il differenziale tra i due titoli di Stato si attesta a 62,9 punti dai 62,8 della vigilia. Il rendimento del decennale italiano sale al 3,49% dal 3,46% della chiusura di ieri.