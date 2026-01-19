Di seguito il nostro aggiornamento quotidiano relativo alla chiusura di Borsa delle quotate liguri o di interesse per la Liguria
Bper Banca: 12,065 (-0,74%), apertura a 11,95 euro
Centrale del Latte d’Italia: 4,76 (+0%), apertura a 4,88 euro
Circle: 8,38 (+0,96%), apertura a 8,40 euro
EdgeLab: 6,00 (-2,91%), apertura a 6,04 euro
EdiliziAcrobatica: 4,78 (-4,02%), apertura a 4,99 euro
Erg: 22,40 (-1,15%), apertura a 22,70 euro
Fincantieri: 19,63 (-1,01%), apertura a 19,79 euro
Gismondi 1754: 1,35 (-4,26%), apertura a 1,40 euro
Iren: 2,732 (-0,29%), apertura a 2,718 euro
Leonardo: 60,00 (+1,66%), apertura a 60,00 euro
Maps: 3,04 (-0,65%), apertura a 3,02 euro
Orsero: 19,34 (-0,31%), apertura a 19,40 euro
Racing Force: 5,00 (-0,40%), apertura a 5,00 euro
Redelfi: 13,06 (+1,56%), apertura a 12,86 euro
Rt&L: 4,5995 (-1,72%), apertura a 4,70 euro
Sanlorenzo: 31,70 (-2,46%), apertura a 31,75 euro