Di seguito il nostro aggiornamento quotidiano relativo alla chiusura di Borsa delle quotate liguri o di interesse per la Liguria
Bper Banca: 12,155 (+0%), apertura a 12,16 euro
Centrale del Latte d’Italia: 4,76 (+0%), apertura a 4,74 euro
Circle: 8,30 (-1,43%), apertura a 8,34 euro
EdgeLab:
EdiliziAcrobatica: 4,98 (+0%), apertura a 4,98 euro
Erg: 22,66 (+1,34%), apertura a 22,36 euro
Fincantieri: 19,83 (+3,23%), apertura a 19,10 euro
Gismondi 1754: 1,41 (-0,70%), apertura a 1,45 euro
Iren: 2,74 (+0,15%), apertura a 2,744 euro
Leonardo: 59,02 (+1,72%), apertura a 58,12 euro
Maps: 3,06 (+0%), apertura a 3,04 euro
Orsero: 19,40 (-0,10%), apertura a 19,74 euro
Racing Force: 5,02 (-1,57%), apertura a 5,02 euro
Redelfi: 12,86 (+0,63%), apertura a 12,64 euro
Rt&L: 4,68 (+0,02%), apertura a 4,7945 euro
Sanlorenzo: 32,50 (-0,76%), apertura a 32,95 euro