Il Mog Mercato Orientale Genova accompagna la città verso la primavera con un ricco calendario di eventi che, da gennaio a marzo 2026, trasforma il mercato coperto più antico di Genova in un luogo sempre più vivo, vissuto, partecipato e aperto alla scoperta. Cucina, lettura, benessere, sostenibilità e intrattenimento si intrecciano in una programmazione pensata per tutti i pubblici, all’insegna della condivisione e dell’esperienza.

Tra gli appuntamenti speciali in programma spiccano i grandi eventi stagionali, a partire dal Veganuary, attraverso cui Mog aderisce alla campagna internazionale dedicata all’esplorazione della cucina vegetale. Per chi vuole avvicinarsi a uno stile di vita più sano e consapevole, sono previsti un’esperienza dedicata al benessere della pelle con Lush, marchio di cosmetici freschi e fatti a mano (sabato 25 gennaio alle 10 in Balconata) e il corso di cucina per un brunch 100% vegetale, proteico e naturale, arricchito dai wellness cocktail, zero alcol e zero zuccheri raffinati, tutti firmati da due ospiti d’eccezione, Jurgita e Filippo, fondatori di Veggie Situation (domenica 25 gennaio, dalle 11 alle 15 nell’Aula Fornelli del Mog).

Dal 19 al 22 febbraio torna anche la quarta edizione di MHOPS – Craft Beer & Food Festival, manifestazione dedicata alla birra artigianale, alla gastronomia di qualità e alla cultura del gusto. Nella scenografica Corte del Mog di Genova, l’evento celebra malti, luppoli e sapori dal mondo con 8 birrifici artigianali italiani, 48 vie alla spina, 10 cucine dal mondo e 3 laboratori di degustazione, condotti da protagonisti di primo piano del mondo del luppolo.

In occasione della festa di San Patrizio, dal 14 al 17 marzo, in collaborazione con Turismo Irlanda e in contemporanea con Milano, torna infine la Ireland Week, che porta al Mog atmosfere, sapori e musica d’Irlanda.

Rassegna Dis-Connessione

Ad animare costantemente il Mog è soprattutto la Rassegna Dis-Connessione, che torna con numerosi appuntamenti domenicali: momenti dedicati allo stare insieme senza distrazioni digitali, tra giochi di ruolo, quiz, letture condivise e laboratori per famiglie. Un format ormai riconoscibile, che conferma la vocazione del Mog come spazio di socialità contemporanea.

In collaborazione con Feltrinelli, saranno proposti pomeriggi di letture condivise, tra cui domenica 25 gennaio dalle 16:30 insieme a Sara Patrone, con il suo libro Il malinteso della bellezza per riflettere sul tema della bellezza come costruzione culturale, tra percezione, identità e libertà, e domenica 8 febbraio dalle 16:30 insieme a Francesca Pongiluppi – Autrice di Come le lucciole – per parlare di responsabilità personale e impegno collettivo.

Per le famiglie con bambini, da non perdere i laboratori creativi che uniscono gioco, scoperta e apprendimento: domenica 1 febbraio alle 16:30, in vista del Carnevale, si creeranno maschere utilizzando materiali di recupero; domenica 1 marzo alle 16:30 si andrà alla scoperta delle origini e della storia del cacao; domenica 19 aprile, sempre alle 16:30, si imparerà a dipingere con i colori ricavati da ingredienti naturali come erbe e spezie.

Proseguono le serate dedicate al Quizzzzone – domenica 18 gennaio, domenica 15 febbraio, domenica 15 marzo alle ore 20:30 – e i pomeriggi all’insegna dei giochi di ruolo – domenica 8 marzo e domenica 12 aprile alle 16:30.

I corsi di cucina

Come sempre, ampio spazio avrà naturalmente anche la cucina come racconto e pratica, con corsi e incontri che attraversano stili e culture alimentari differenti. Le attività si svolgono nell’Aula Fornelli del Mog a, in dialogo costante con le cucine del mercato.

Tra i corsi in programma, martedì 27 gennaio alle 19 con Caccia C’A Bugge – osteria vincitrice del Premio Piatto dell’Anno di Slow Food per il suo minestrone alla genovese – si scopriranno tutti i segreti di questo piatto della tradizione.

Per la rassegna Aspettando VEGenova, con l’obiettivo di promuovere e diffondere una cucina vegetale consapevole, accessibile e ricca di gusto, martedì 3 febbraio alle 19 la gastronomia vegana Jaa Nu, insegnerà a conoscere e usare in modo creativo le proteine plant-based, tra tempeh, tofu e farina di ceci mentre martedì 3 marzo, sempre alle 19, la chef Aiko accompagnerà nella preparazione di un ramen 100% vegetale.

Dulcis in fundo, venerdì 6 marzo alle ore 18:30 sarà la volta della pasticceria senza glutine con lo chef Marco Scaglione.

Tutti gli eventi sono consultabili sul sito, dove è possibile trovare informazioni aggiornate, costi e modalità di partecipazione.

Mog Mercato Orientale Genova

Il Mog Mercato Orientale Genova è la piazza coperta e completamente ristrutturata che si apre al centro del mercato più antico di Genova, affacciato su via XX Settembre, a cinque minuti da piazza De Ferrari, dalla stazione di Genova Brignole e da numerosi aree di parcheggio. Su una superficie di 2000 metri quadri, un luogo dove mangiare, bere e trascorrere del tempo, con dieci cucine che si affacciano su uno spazio aperto condiviso e la proposta ristorativa dell’Hostaria al Mercato al primo piano. La birreria e spiriteria cuore della Corte principale e la Vineria con più di 40 etichette a bicchiere integrano l’offerta a tutte le ore. La balconata del Mog è poi dotata di sale eventi, spazi per la scuola di cucina (Aula Fornelli) e di panificazione (Aula Mani in Pasta) per un’offerta che copre tutto l’arco dell’anno, dai seminari su birre e vini fino ai laboratori per bambini.