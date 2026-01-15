Di seguito il nostro aggiornamento quotidiano relativo alla chiusura di Borsa delle quotate liguri o di interesse per la Liguria
Bper Banca: 12,155 (+0,79%), apertura a 12,105 euro
Centrale del Latte d’Italia: 4,76 (-0,42%), apertura a 4,86 euro
Circle:
EdgeLab:
EdiliziAcrobatica: 4,98 (+0,20%), apertura a 4,89 euro
Erg: 22,36 (+0,36%), apertura a 22,30 euro
Fincantieri: 19,21 (-0,77%), apertura a 19,45 euro
Gismondi 1754: 1,42 (-1,73%), apertura a 1,42 euro
Iren: 2,736 (+0,81%), apertura a 2,72 euro
Leonardo: 58,02 (-0,14%), apertura a 58,12 euro
Maps: 3,06 (+0,66%), apertura a 3,05 euro
Orsero: 19,42 (-1,12%), apertura a 19,78 euro
Racing Force: 5,10 (+0,79%), apertura a 5,00 euro
Redelfi: 12,78 (+0%), apertura a 12,78 euro
Rt&L: 4,679 (+0,41%), apertura a 4,76 euro
Sanlorenzo: 32,75 (+2,83%), apertura a 31,85 euro