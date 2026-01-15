A partire da domani, venerdì 16 gennaio, sarà operativo il nuovo ecosportello ambientale Amiu in piazza Santa Fede, un punto di riferimento per chi vive e lavora nel cuore del Centro Storico.
L’Ecosportello di piazza Santa Fede, accessibile dall’ingresso del Municipio I Centro Est, sarà aperto tutti i venerdì dalle ore 8:30 alle 12:30.
L’obiettivo è fornire servizi sempre più accessibili e funzionali per la cittadinanza.
Nel Centro Storico sono presenti altri tre Ecosportelli Ambientali con i seguenti orari di apertura al pubblico:
Ecosportello in via Prè 151r aperto il lunedì dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e il giovedì dalle ore 15:30 alle ore 18:30;
Ecosportello in via San Giorgio 7r aperto ogni martedì e giovedì dalle ore 8:30 alle ore 12:30;
Ecosportello in via Della Maddalena 25r aperto ogni mercoledì dalle ore 15:30 alle ore 18:30;
Negli Ecosportelli è possibile ricevere informazioni utili ai cittadini sulla corretta raccolta differenziata dei rifiuti urbani, ritirare contenitori e sacchetti per la raccolta dell’organico, segnalare eventuali disservizi, richiedere servizi su prenotazione, ritirare materiale informativo, richiedere il badge elettronico per l’apertura degli Ecopunti in caso di smarrimento, furto o semplicemente per attivare una nuova utenza.