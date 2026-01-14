Di seguito il nostro aggiornamento quotidiano relativo alla chiusura di Borsa delle quotate liguri o di interesse per la Liguria
Bper Banca: 12,06 (+0,04%), apertura a 12,06 euro
Centrale del Latte d’Italia: 4,78 (-1,24%), apertura a 4,80 euro
Circle: 8,42 (+0,96%), apertura a 8,42 euro
EdgeLab: 6,18 (-2,22%), apertura a 6,18 euro
EdiliziAcrobatica: 4,97 (-0,60%), apertura a 4,91 euro
Erg: 22,28 (-1,50%), apertura a 22,30 euro
Fincantieri: 19,36 (+0,16%), apertura a 19,42 euro
Gismondi 1754: 1,445 (-1,03%), apertura a 1,445 euro
Iren: 2,714 (+2,42%), apertura a 2,666 euro
Leonardo: 58,10 (-1,49%), apertura a 58,86 euro
Maps: 3,04 (-0,98%), apertura a 3,07 euro
Orsero: 19,64 (+1,13%), apertura a 19,62 euro
Racing Force: 5,06 (+0%), apertura a 5,06 euro
Redelfi: 12,78 (-1,39%), apertura a 13,00 euro
Rt&L: 4,66 (+2,63%), apertura a 4,6545 euro
Sanlorenzo: 31,85 (+1,43%), apertura a 31,70 euro