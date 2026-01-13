Civismart ha vinto il bando del Comune di Savona per l’affidamento in concessione (tramite un partenariato pubblico- privato) dei servizi di riqualificazione e di gestione dell’impianto di illuminazione pubblica della città (10.345 punti luce su tutto il territorio comunale). L’investimento complessivo è di circa 8 milioni di euro. il programma di riqualificazione dell’illuminazione pubblica che parte oggi a Savona è stato presentato questo pomeriggio in un punto stampa a cui hanno preso parte il sindaco Marco Russo, l’assessore alla Transizione Energetica Francesco Rossello e Marco Marippi responsabile del Nord Ovest di Civismart.

Si tratta di un intervento strategico che consentirà di rigenerare l’intero sistema cittadino oggi gravemente deficitario con un’illuminazione moderna che, allo stesso tempo, consente un importante risparmio energetico nell’ordine dell’85% grazie all’uso delle nuove tecnologie. Questo non si tradurrà automaticamente in un risparmio economico, poiché servirà a ripagare l’investimento senza gravare sulle casse comunali.

Nelle sue linee generali il progetto era già stato presentato dall’amministrazione, ora si passa ai lavori veri e propri e alla sostituzione di tutti i punti luce della città che si prevede terminerà entro l’estate. Si partirà dalle zone periferiche, dando priorità alla sostituzione dei corpi illuminanti stradali, così da ridurre al minimo i disagi per la circolazione. Nel corso dell’intervento verranno forniti aggiornamenti sulle strade interessate e sull’andamento dei lavori.

All’impresaè stato chiesto di partire dai quartieri. Il Comune terrà i contatti con i singoli comitati per concordare nel limite del possibile quegli accorgimenti utili a ridurre al minimo l’impatto dei lavori.

Nei prossimi dieci giorni i lavori di riqualificazione partiranno contemporaneamente da Ponente (via Quiliano, via Nizza, via Caravaggio, via nostra Signora del Monte, corso Svizzera) e Levante (lungomare Matteotti e Valloria).

Il progetto prevede non solo il passaggio a tecnologia Led, ma anche la sostituzione completa delle vecchie sorgenti luminose, garantendo, oltre a una maggiore qualità della luce, anche benefici in termini di durata e di performance. Il nuovo sistema sarà dotato di telecontrollo, che permetterà la regolazione a distanza dell’intensità luminosa, l’attivazione della luce addattiva in base alle condizioni atmosferiche e una gestione ottimizzata nelle ore notturne.

Particolare attenzione è riservata alla sicurezza stradale:

• 36 attraversamenti pedonali saranno completamente riqualificati con illuminazione potenziata.

• Nei 7 sottopassi pedonali saranno installati sensori anti-allagamento, con segnalazioni automatiche

sui pannelli informativi.

La valorizzazione culturale sarà garantita dalla luce artistica in 22 siti di interesse storico: monumenti e luoghi simbolo potranno essere illuminati con scenografie luminose e colori dedicati.

Manutenzione più semplice e più economica

La gestione delle segnalazioni e degli interventi diventerà più rapida grazie a tre strumenti dedicati ai cittadini:

• numero verde 800.060.266

• QR code sulle lampade

• app dedicata

L’ammodernamento dell’impianto e la digitalizzazione del sistema permetteranno, a regime, un risparmio del 30% sui costi di manutenzione