Di seguito il nostro aggiornamento quotidiano relativo alla chiusura di Borsa delle quotate liguri o di interesse per la Liguria
Bper Banca: 12,055 (+0,37%), apertura a 12,10 euro
Centrale del Latte d’Italia: 4,84 (+1,68%), apertura a 4,80 euro
Circle: 8,34 (-0,24%), apertura a 8,24 euro
EdgeLab:
EdiliziAcrobatica: 5,00 (+0,40%), apertura a 4,98 euro
Erg: 22,62 (+1,16%), apertura a 22,28 euro
Fincantieri: 19,33 (-4,50%), apertura a 20,20 euro
Gismondi 1754: 1,46 (-5,81%), apertura a 1,47 euro
Iren: 2,65 (-0,82%), apertura a 2,676 euro
Leonardo: 58,98 (+0,51%), apertura a 58,54 euro
Maps: 3,07 (+0,66%), apertura a 3,05 euro
Orsero: 19,42 (+1,15%), apertura a 19,60 euro
Racing Force: 5,06 (-0,78%), apertura a 5,08 euro
Redelfi: 12,96 (+0,78%), apertura a 12,92 euro
Rt&L: 4,5405 (+4,37%), apertura a 4,2725 euro
Sanlorenzo: 31,40 (-1,10%), apertura a 31,80 euro