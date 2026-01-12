Flex4H2, il progetto di ricerca coordinato da Ansaldo Energia finalizzato all’impiego crescente di idrogeno nelle turbine a gas, ha ricevuto il premio europeo “Best Success Story” durante gli Hydrogen Research and Innovation Days 2025. Ad assegnare il riconoscimento il consorzio Clean Hydrogen Partnership e la comunità di esperti che hanno valutato i progetti in gara.

Questo premio evidenzia i risultati raggiunti da Flex4H2: i test hanno confermato che la combustione sequenziale nelle turbine può gestire qualsiasi miscela di gas naturale e idrogeno, incluso idrogeno puro, rendendola una soluzione solida per rispondere alle sfide della transizione energetica. Il successo del progetto è frutto della collaborazione tra industria, centri di ricerca e università, e rappresenta un passo concreto nello sviluppo di soluzioni sempre più efficienti per la combustione dell’idrogeno.

La flessibilità dei combustibili è una priorità strategica per Ansaldo Energia e un fattore chiave per la transizione energetica. La capacità di far funzionare le turbine con un’ampia gamma di miscele di combustibili, inclusa una quota elevata di idrogeno – oggi fino al 70%, con l’obiettivo di raggiungere il 100% entro il 2030 – è un elemento fondamentale della strategia dell’azienda per decarbonizzare la produzione di energia, garantendo al contempo stabilità e affidabilità della rete.

La tecnologia Flex4H2 si basa sul sistema di Combustione Sequenziale a Pressione Costante (CPSC) di Ansaldo Energia. La combustione sequenziale è un processo a due stadi in cui il combustibile viene bruciato in due step distinti, consentendo il controllo indipendente di ciascuna fase. Questo approccio migliora la flessibilità nell’uso di diversi combustibili, aumenta la stabilità operativa e permette di ridurre le emissioni, soprattutto quando si utilizzano miscele ricche di idrogeno.

Durante la cerimonia di premiazione, il project coordinator di Ansaldo Energia Andrea Ciani (nella foto, il secondo a destra) ha dichiarato: «L’impiego dell’idrogeno nelle turbine a gas sarà un fattore chiave per la produzione di elettricità pulita e la stabilità futura della rete. Questo risultato riflette la forza di un team che unisce competenze scientifiche, tecniche e industriali».