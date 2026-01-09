Nel pomeriggio di ieri la sindaca Silvia Salis ha incontrato il nuovo Consiglio di amministrazione di Amiu e i vertici dell’azienda per fare il punto sull’organizzazione del servizio all’inizio del nuovo anno. Alla riunione erano presenti anche il vicesindaco Alessandro Terrile e l’assessora all’Ambiente Silvia Pericu.

Nel corso dell’incontro, la sindaca ha condiviso la volontà di Amiu di inviare una lettera alla Regione Liguria per formulare alcune osservazioni in merito all’avviso esplorativo finalizzato alla ricerca di operatori interessati alla realizzazione e gestione di un impianto terminale per la gestione dei rifiuti, previsto dalla pianificazione regionale. Tra le criticità segnalate dall’azienda, i tempi attualmente previsti dall’avviso ritenuti troppo stretti per consentire un’eventuale partecipazione di Amiu, che è in attesa dell’esito dello studio affidato alla società Ramboll, necessario per assumere qualsiasi decisione sul futuro impiantistico, compresa l’eventuale adesione alla manifestazione di interesse.

«Amiu chiede alla Regione che il termine per la manifestazione di interesse non sia inferiore ai 180 giorni – spiega la sindaca Silvia Salis – Questo non significa che sia già stata presa la decisione di partecipare, ma che, con le tempistiche attuali, ciò non sarebbe comunque possibile. Come già ribadito, ogni scelta sul futuro impiantistico sarà assunta da Amiu e dai suoi soci solo a valle dei risultati dello studio commissionato a Ramboll, che servirà a delineare in modo chiaro gli effetti sulla Tari con quattro scenari possibili per il territorio comunale: l’attuale assetto, la realizzazione del solo termovalorizzatore, la realizzazione dei soli impianti intermedi oppure la realizzazione congiunta del termovalorizzatore e degli impianti intermedi».