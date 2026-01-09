Di seguito il nostro aggiornamento quotidiano relativo alla chiusura di Borsa delle quotate liguri o di interesse per la Liguria
Bper Banca: 12,025 (-0,70%), apertura a 12,16 euro
Centrale del Latte d’Italia: 4,82 (+0,42%), apertura a 4,80 euro
Circle: 8,32 (+0%), apertura a 8,30 euro
EdgeLab: 6,48 (+1,25%), apertura a 6,40 euro
EdiliziAcrobatica: 4,75 (+4,63%), apertura a 4,59 euro
Erg: 22,60 (-0,44%), apertura a 22,70 euro
Fincantieri: 19,49 (+0,62%), apertura a 19,49 euro
Gismondi 1754: 1,58 (-1,25%), apertura a 1,60 euro
Iren: 2,666 (-1,70%), apertura a 2,714 euro
Leonardo: 58,48 (-0,07%), apertura a 58,80 euro
Maps: 3,07 (-0,97%), apertura a 3,06 euro
Orsero: 18,54 (-0,11%), apertura a 18,56 euro
Racing Force: 5,10 (-0,78%), apertura a 5,10 euro
Redelfi: 13,02 (+0,77%), apertura a 13,04 euro
Rt&L: 4,20 (+1,17%), apertura a 3,9995 euro
Sanlorenzo: 31,15 (+0,65%), apertura a 30,90 euro
