Di seguito il nostro aggiornamento quotidiano relativo alla chiusura di Borsa delle quotate liguri o di interesse per la Liguria
Bper Banca: 12,11 (+0,62%), apertura a 11,96 euro
Centrale del Latte d’Italia: 4,80 (-2,04%), apertura a 4,88 euro
Circle: 8,32 (+0%), apertura a 8,18 euro
EdgeLab: 6,40 (-2,14%), apertura a 6,40 euro
EdiliziAcrobatica: 4,54 (+3,89%), apertura a 4,37 euro
Erg: 22,70 (-1,22%), apertura a 22,98 euro
Fincantieri: 19,37 (+0,21%), apertura a 19,58 euro
Gismondi 1754: 1,61 (+2,55%), apertura a 1,59 euro
Iren: 2,712 (-0,22%), apertura a 2,70 euro
Leonardo: 58,52 (+2,02%), apertura a 58,84 euro
Maps: 3,10 (+0,32%), apertura a 3,10 euro
Orsero: 18,56 (+0,76%), apertura a 18,60 euro
Racing Force: 5,14 (+0,78%), apertura a 5,10 euro
Redelfi: 12,92 (-0,62%), apertura a 13,00 euro
Rt&L: 4,169 (-12,23%), apertura a 4,75 euro
Sanlorenzo: 30,95 (+1,48%), apertura a 30,60 euro
