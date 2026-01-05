Di seguito il nostro aggiornamento quotidiano relativo alla chiusura di Borsa delle quotate liguri o di interesse per la Liguria
Bper Banca: 12,20 (+3,70%), apertura a 12,05 euro
Centrale del Latte d’Italia: 4,82 (-1,63%), apertura a 4,76 euro
Circle: 8,44 (+0,48%), apertura a 8,52 euro
EdgeLab: 6,28 (-0,63%), apertura a 6,20 euro
EdiliziAcrobatica: 4,49 (+0,90%), apertura a 4,54 euro
Erg: 22,28 (-1,15%), apertura a 22,46 euro
Fincantieri: 18,45 (+4,47%), apertura a 17,90 euro
Gismondi 1754: 1,57 (+0%), apertura a 1,58 euro
Iren: 2,58 (-0,46%), apertura a 2,598 euro
Leonardo: 54,42 (+6,25%), apertura a 52,68 euro
Maps: 3,08 (+0,98%), apertura a 3,07 euro
Orsero: 18,76 (-0,21%), apertura a 18,76 euro
Racing Force: 5,04 (+0,80%), apertura a 5,06 euro
Redelfi: 12,60 (-3,96%), apertura a 13,10 euro
Rt&L: 5,067 (+17,91%), apertura a 4,30 euro
Sanlorenzo: 30,65 (+0,99%), apertura a 30,60 euro
Lascia un commento