La lavorazione delle barre statoriche per la centrale elettrica di Turbigo (Milano), commissionate da Iren ad Ansaldo Energia, resta a Genova.
La situazione di tensione tra azienda e sindacati che si trascinava da giorni si è risolta ieri, a seguito di una serie di interlocuzioni con l’amministratore delegato di Iren, Gianluca Bufo, e con l’amministratore delegato di Ansaldo Energia, Fabrizio Fabbri, la sindaca di Genova, Silvia Salis, ha ottenuto la disponibilità da parte della multiutility a posticipare i tempi di consegna della commessa affidata ad Ansaldo Energia.
La precedente tempistica di consegna avrebbe infatti reso necessaria la delocalizzazione della produzione in Texas per evitare ritardi e penali. Il nuovo calendario garantisce invece che le lavorazioni rimangano negli stabilimenti genovesi di Ansaldo Energia, accogliendo così la richiesta avanzata nei giorni scorsi dai lavoratori, anche attraverso uno sciopero.
